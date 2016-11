Kongres Wsi Polskiej, na którym PiS miało przedstawić pomysły dotyczące rolnictwa, odbywa się w Wojniczu (woj. małopolskie), nieopodal miejsca narodzin (Wierzchosławice - przyp. red.) przedwojennego premiera i polityka PSL Wincentego Witosa. Przemawiający do zgromadzonych Jarosław Kaczyński podkreślał w przemówieniu, że ziemia to "wartość, którą trzeba chronić".

Podjęliśmy odpowiednie decyzje. Dziś polska ziemia nie jest dla spekulantów, nie jest dla obcych, jest dla polskich rolników - mówił szef PiS.

Kongres Wsi Polskiej. Jarosław Kaczyński przemawia / Polska Agencja Prasowa / Jacek Bednarczyk

Nasłuchaliśmy się w tej sprawie wielu krytyk, wielu ataków, ale pamiętajcie - dobry gospodarz chce powiększać swoją ojcowiznę, dba o nią, a nie myśli o tym, że będzie ją sprzedawał. Stąd nasze decyzje. Stąd także słuszna decyzja o powstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej, a to ciągle jest 1,5 mln hektarów. To słuszna decyzja - przekonywał Kaczyński. - Trzeba doczekać do momentu, kiedy polska wieś, polscy rolnicy się wzbogacą, że będą mogli tę ziemię kupować, bo ona musi być dla polskich rolników - dodał.

Pod koniec kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa ta wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat, z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolnicze, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Ustawa wprowadza też nowe zasady prywatnego obrotu ziemią: może ją kupić tylko rolnik i to tylko w danej gminie.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy kontynuatorem polskiego ruchu ludowego. Dzisiaj PiS jest kontynuatorem polskiego ruchu ludowego. To dla nas duma, honor, to dla nas zobowiązanie - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jak zaznaczył, PiS jest dumne z tego, że jest partią zaufania polskiej wsi. - Jesteśmy dumni z tego, że wprowadziliśmy do parlamentu wielu prawdziwych rolników, służących polskiej wsi - podkreślił Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że PiS wygrało wybory m.in. dzięki głosom rolników. - Uzyskaliśmy ten niezwykły sukces dzięki ogromnemu poparciu na polskiej wsi. Uzyskaliśmy go dzięki temu, że wśród rolników zdobyliśmy bezwzględną większość. I chciałbym za to podziękować - powiedział prezes PiS. Odniósł się również do osoby Wincentego Witosa. - To był człowiek polskiego państwa. To był człowiek, który był jednym z twórców niepodległej Polski. To był człowiek, który stał na czele rządów w chwili, kiedy bolszewicy podchodzili pod Warszawę. Zwycięskiego rządu - zaznaczył.

Podkreślił, że zasługi polskiej wsi oddał też Stanisław Mikołajczyk. - Trzeba wobec tego zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość idzie tą drogą? Czy broni polskiej ziemi, polskich lasów? Tak broni. Czy broni religii chrześcijańskiej? Tak broni. Czy broni interesu narodowego? Tak bronimy interesu narodowego. Idziemy tą drogą, która była drogą ruchu ludowego - powiedział prezes PiS.