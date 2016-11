Mam prośbę do rolników: 25 miliardów rocznie inwestujemy w rolników, w polską wieś, proszę was o patriotyzm gospodarczy, byście wy również inwestowali w polską gospodarkę, w polskie zakłady produkujące sprzęt rolniczy, nawozy, środki ochrony roślin. Budujcie nie tylko rolnictwo, ale i przemysł wokół rolnictwa. Bogacicie się, inwestujecie, nie robicie tego tylko dla siebie i swoich rodzin, robicie to dla Polski – podkreślił Daniel Obajtek.