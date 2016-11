W stosunku do badania CBOS dot. preferencji partyjnych z października poparcie dla PiS nie zmieniło się. Poparcie dla PO zmalało o 1 pkt proc., a dla Nowoczesnej wzrosło o 1 pkt proc. Nie zmieniło się w przypadku ruchu Kukiz'15. Ostatnią partią, która przekroczyła próg wyborczy w najnowszym sondażu CBOS jest SLD, której poparcie wzrosło o 1 pkt proc.

Pozostałe partie otrzymały poparcie poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Oddanie głosu na PSL zadeklarowało 4 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do sondażu z października). Na partię KORWiN (obecnie "Wolność") zagłosowałoby 2 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), a na Partię Razem 1 proc. (spadek o 1 pkt proc.)

10 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć" (o 1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu).

Spośród wszystkich badanych 67 proc. odpowiedziało, że na pewno wzięłoby udział w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu (wzrost o 3 pkt proc. w stosunku do badania z października), 18 proc. na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach (spadek o 4 pkt proc.), 14 proc. z nich nie wie, czy wzięłoby udział (bez zmian w stosunku do sondażu z października).

Jak podkreśla CBOS wyniki najnowszego sondażu wskazują, że sytuacja na scenie politycznej jest stabilna, a zmiany w poziomie poparcia dla poszczególnych ugrupowań są niewielkie i mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

CBOS zaznacza, że według deklaracji badanych wśród Polaków utrzymuje się duże zainteresowanie udziałem w życiu politycznym, jednak - jak podkreślono - zapowiedzi sondażowe często nie przekładają się w prosty sposób na zachowania wyborcze.

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 4-13 listopada 2016 r. na reprezentatywnej próbie losowej 1019 dorosłych mieszkańców Polski.