Premier podkreśliła, że PiS w czasie roku zrobiło więcej niż PO i PSL w ciągu ośmiu lat. Jak mówiła, rząd PiS wprowadził dużo rozwiązań skierowanych do zwykłych ludzi. - Potrafiliśmy zwrócić się do zwykłych ludzi, potrafiliśmy pokazać, że Polacy mogą godnie żyć, mogą czuć się bezpiecznie - powiedziała Beata Szydło. Według niej jest to największym osiągnięciem PiS.

Zmianą jakości rządzenia nazwała programy "500 Plus" i "Mieszkanie Plus", a także zabezpieczenie przez policję w ostatnich dniach uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości.

- Na pewno nie uniknęliśmy błędów, dla mnie to jest oczywiste, ale też różnimy się od naszych poprzedników, bo z błędów wyciągamy wnioski i naprawiamy to, co nam nie wyszło - podkreśliła szefowa rządu.

Mogę powiedzieć, że nie udało nam się wprowadzić pewnych zmian, które planowaliśmy, tak jak podatek handlowy, ale z drugiej strony wysłuchaliśmy głosu ludzi, którzy powiedzieli, że to nie są dobre rozwiązania i będziemy teraz musieli to skorygować - zaznaczyła Szydło. - Na pewno mogliśmy zrobić więcej i szybciej pewne rzeczy, ale nie mam poczucia porażki - podkreśliła premier.

Prezydent Andrzej Duda powołał rząd Beaty Szydło 16 listopada 2015 roku.