Świadczenie 500 plus objęło ok. 2 mln 700 tys. rodzin, które wychowują ok. 3 mln 800 tys. dzieci a wśród nich 220 tys. dzieci niepełnosprawnych. Na pierwsze lub jedyne dziecko wypłacanych jest około 42 proc. świadczeń; to ponad 1,5 mln dzieci. 40 proc. z nich stanowią jedynacy - powiedziała Rafalska na konferencji podsumowującej rok pracy rządu. - W sumie w ramach programu 500 plus rodziny otrzymały już ponad 13 mld. Zauważalne już teraz efekty tego programu to spadek o blisko 130 tys., osób korzystających z pomocy społecznej - powiedziała.

Rafalska dodała, że według prognoz programu, zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17 roku życia zmaleje prawie o połowę. - To jest z 23 proc. do poziomu 11 proc., a liczba ludności w Polsce w 2050 r. może być wyższa od 1 mln 700 tys. od tej, które przewidywały poprzednie prognozy - powiedziała.

Nie sprawdziły się obawy, że świadczenie 500 plus jest marnowane. Zamianą świadczenia na pomoc rzeczową objęto zaledwie 0,03 proc. wszystkich wydawanych decyzji, to tylko 813 decyzji - zaznaczyła. Minister podkreśliła, że nie potwierdziło się też, iż program 500 plus prowadzić będzie do dezaktywizacji zawodowej kobiet. - Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru i potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale, co ważne, 5 proc. z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia - powiedziała.

Dodała, że te wysiłki i działania są zauważane i doceniane. - Rząd premier Beaty Szydło otrzymał nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Warto wspomnieć, że Polska zajmuje obecnie czwarte miejsce na 28 państw UE pod względem poziomu wsparcia rodziny. Przed nami są jedynie Francja, Węgry i Austria - powiedziała.