Zbigniew Ziobro zaznaczył, że zadaniem kierowanego przez niego resortu było przywrócenie sprawności działania prokuratury. Tak się stało; wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań. Prokuratura jest już narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa państwa i przywracania praworządności w wielu obszarac" - powiedział.

Jako przykłady podał m.in. sprawę reprywatyzacji w Warszawie i zabójstwa Jolanty Brzeskiej, która - jak podkreślał - stała się ikoną tych wszystkich, m.in. lokatorów, którzy domagali się sprawiedliwości. Śledztwo, które miałem okazję ocenić (ws. śmierci Jolanty Brzeskiej - PAP) (...) było prowadzone skrajnie niechlujnie, nieodpowiedzialnie - powiedział.

Dodał, że to śledztwo jest obecnie prowadzone przez profesjonalny zespół prokuratorów i policjantów. Ale też toczy się śledztwo wobec tych prokuratorów, którzy w sposób tak bezduszny i nieodpowiedzialny, niefrasobliwy wywiązywali się ze swojej roli i pozwolili przestępcom, mordercom uciec od odpowiedzialności za to straszne zabójstwo, spalenie żywcem dzielnej i odważnej kobiety, która potrafiła upominać się o sprawiedliwość - mówił.

Ziobro przypomniał, że przygotowana została m.in. ustawa o Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Komisja, jako organ administracji, będzie wyjaśniać stan prawny warszawskich kamienic i weryfikować decyzje administracyjne, ale nie wyroki sądów. Będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną. Pozwoli szybką ścieżką odzyskiwać to, co zostało w sposób brutalny ukradzione i zrabowane, przywracać elementarną sprawiedliwość" - podkreślił.

Mówił także o przygotowanych w MS przepisach wymierzonych w lichwę. Polska przestanie być wyspą bez jakichkolwiek zahamowań dla wszelkich cwaniaków i firm, które za skromne pożyczki wyłudzają później pieniądze od polskich rodzin - powiedział. Przygotowaliśmy też zmiany ustawy o komornikach, która jeszcze bardziej zwiększy nadzór nad działaniem komorników. Ta instytucja jest potrzebna dla sprawnego funkcjonowania państwa, ale potrzebny jest też dobry i sprawny nadzór nad nią, aby nie działa się krzywda - wskazał.

Ziobro podkreślał też, że zrealizowano obietnicę zakazu odbierania dzieci z powodu biedy. Zrobiliśmy to - można było; nie ma już takich przypadków, prawo zostało uchwalone, pilnujemy interesu polskich dzieci i będziemy też gwarantować wsparcie dla takich rodzin - mówił.

Minister przypomniał, że PiS, Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica zobowiązały się, że dokonają realnej zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Sprecyzował, iż chodziło o przywrócenie sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa Polaków. Jak mówił, chodziło też o to, by Polacy nie myśleli o państwie jako państwie teoretycznym, ale widzieli realne działanie państwa w praktyce, tam, gdzie dzieje się krzywda, tam, gdzie państwo powinno stanąć w obronie słabszych.

Jak podkreślił, fundamentalną rolę w tym zakresie pełni prokuratura. Niestety, poprzednie rządy doprowadziły tak naprawdę, poprzez zmianę ustawową i zmianę miejsca ulokowania jej w hierarchii, w strukturze instytucji państwa, do jej wewnętrznej anarchizacji, +wybiły jej zęby+. Sprawiły, że stała się kompletnie bezradną instytucją wobec tych silnych i sprawnych przestępców - mówił minister. Odnosząc się do zmian organizacyjnych, podkreślił, że to obecnie właśnie w prokuraturach regionalnych (powstałych z prokuratur apelacyjnych - PAP) prowadzone są najpoważniejsze sprawy gospodarcze, a zajmują się nimi doświadczeni prokuratorzy.