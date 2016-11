Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie kategorii "zgromadzenie cykliczne". Czym jest?

To zgromadzenie organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń - podaje tvn24.pl.

Razem z wprowadzeniem nowej kategorii zmienią się także inne przepisy ustawy o zgromadzeniach:

1. zgromadzenia cykliczne będą miały pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia, jeśli jego miejsce i czas pokrywa się chociaż częściowo z innym zgromadzeniem.

2. gmina może wydać decyzję o zakazie innego zgromadzenia, jeśli ma się odbyć w tym samym miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

3. uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu m.in. zgromadzenia cyklicznego.

4. zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez policję jeśli zakłóca przebieg zgromadzenia cyklicznego - wylicza tvn24.pl.