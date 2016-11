Znam Marka Sowę wiele lat, to bardzo profesjonalny samorządowiec województwa małopolskiego (...) To osoba bardzo zaangażowana i profesjonalnie funkcjonująca w Małopolsce. To wzmocnienie samorządowe dla Nowoczesnej - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru na środowej konferencji prasowej w Sejmie. Podkreślił, że dla Nowoczesnej ważne jest to, by budować silną alternatywę wobec PiS. Jestem przekonany, że udział posła Marka Sowy w pracach klubu Nowoczesna będzie tego typu działaniem - powiedział.

Sowa powiedział, że gdy jedenaście lat temu wstępował do Platformy Obywatelskiej, była to formacja pełna inicjatyw, otwarta na opinie różnego rodzaju i postawy". "Dla tej formacji chciałem pracować i spotkałem tam wielu dobrych i interesujących ludzi (...) To, co jest dzisiaj, ta inicjatywa, pasja, energia, jest po stronie klubu Nowoczesna. Platforma, sami państwo widzicie, od roku czasu pod nowym kierownictwem dryfuje - ocenił Sowa.

Dodał, że jako poseł Nowoczesnej zamierza pracować na rzecz Małopolski. Będę chciał swoim zaangażowaniem odwdzięczyć się za zaufanie, które otrzymałem - podkreślił. Sowa od grudnia 2010 roku do listopada 2015 pełnił funkcję marszałka województwa małopolskiego, potem został wybrany do Sejmu.

Sowa, pytany o to, czy klub PO został poinformowany o jego decyzji, powiedział, że przekazał taką informację szefowi klubu Sławomirowi Neumannowi i że zamierza wysłać też list do wszystkich posłów PO. Do czasu nadania depeszy PAP nie udało skontaktować się ani z szefem klubu Platformy, ani z rzecznikiem PO. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu wynika, że po przejściu Sowy do klubu Nowoczesnej, w tym klubie będzie 31 osób; w klubie PO - 132.