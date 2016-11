Pytany w programie TVP "Gość Wiadomości" o ocenę pierwszego roku rządu Beaty Szydło, szef PiS ocenił, że był on trudny, ale choć jak zawsze w takich sytuacjach nie wszystko się mogło udać, to udało się naprawdę bardzo dużo. Jeśli odrzucić to wszystko, co jest oczywistą nieprawdą, no to można powiedzieć, że program, który przedstawiliśmy w trakcie kampanii wyborczej (...), jest realizowany energicznie, jest realizowany przy tym rozsądnie: tam, gdzie np. trzeba się było cofnąć, tam żeśmy się cofnęli, nie ma żadnego dogmatyzmu - mówił Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że u podstaw polityki rządu w tym okresie leżało głębokie przekonanie, że w pierwszym etapie trzeba pomóc przede wszystkim tej części społeczeństwa, która miała się najgorzej. Ta pomoc - dodał prezes PiS - ma wielkie znaczenie społeczne, także na przyszłość. Ma jednocześnie wielkie znaczenie gospodarcze, bo wzrost dochodów tej części społeczeństwa - a przypomnę chociażby o podwyższeniu najniższej płacy - to jest także zwiększenie się popytu, co przynajmniej po jakimś czasie powinno także ułatwiać rozwój" gospodarczy - powiedział Kaczyński.

Pytany, co się nie udało, wskazał na problemy z wprowadzeniem w życie podatku handlowego. Szef PiS przyznał też, że nie wszystkie decyzje personalne okazały się decyzjami właściwymi.