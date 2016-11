W środę Konrad Szymański wziął udział w spotkaniu z negocjatorami Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, którzy będą prowadzić rozmowy z Londynem w sprawie warunków Brexitu. Sprawa brytyjskich zobowiązań wobec unijnego budżetu to jeden z głównych problemów do ustalenia w tych negocjacjach. Wielka Brytania z całą pewnością chciałaby ograniczyć stopień swojego zaangażowania finansowego w projekty europejskie. Te pieniądze, mam wrażenie, niektórzy brytyjscy politycy już zaczęli wydawać na bardzo zbożne zresztą cele. Ale nie jest to takie proste" - powiedział Szymański dziennikarzom.

Jak dodał, UE, razem z Wielką Brytanią, uzgodniła zobowiązania finansowe wobec unijnego budżetu do roku 2020. Wewnętrzna sytuacja w jednym z krajów członkowskich nie może automatycznie skutkować wygaszeniem tego typu obligacji - ocenił minister. To logiczne i jasne stanowisko, że zobowiązania, co do których Wielka Brytania sama dobrowolnie przystała, powinny być respektowane - dodał.