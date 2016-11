Do niedzieli PiS wybierze szefów w ponad 20 swoich okręgach w całej Polsce.

Na Mazowszu wybory w sobotę odbyły się okręgach: warszawskim i siedleckim. Warszawskim PiS pokieruje kolejną kadencję minister koordynator specsłużb Mariusz Kamiński. Otrzymał ponad 340 głosów, tylko kilka osób wstrzymało się od głosu lub zagłosowało przeciw.

Zjazd warszawskich struktur przyjął uchwały dot. reprywatyzacji w stolicy i działań w tej sprawie podjętych przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.

W okręgu siedlecko-ostrołęckim doszło do zmiany. Posła Arkadiusza Czartoryskiego zastąpił zgłoszony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego minister energii Krzysztof Tchórzewski. Podobnie jak w przypadku Kamińskiego, zdecydowana większość opowiedziała się za kandydaturą Tchórzewskiego.

W okręgu gliwickim ponownie szefem PiS został Wojciech Szarama. Poseł jest m.in. członkiem komitetu politycznego PiS, wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego partii oraz szefem jej śląskiej rady regionalnej. Szarama z wykształcenia jest prawnikiem. W ostatnich wyborach do Sejmu w 2015 r. startując w okręgu gliwickim Szarama uzyskał blisko 35 tys. głosów. Obecnie m.in. uczestnicy w pracach sejmowej komisji ustawodawczej oraz tej ds. kontroli państwowej, której przewodniczy. Wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Na szefa okręgu bielskiego PiS ponownie został wybrany wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. - Naszym celem w najbliższych latach będzie z jednej strony umocnienie PiS w strukturach samorządowych, a z drugiej powtórzenie lub poprawienie wyniku w wyborach parlamentarnych w 2019 r. Oczywiście, będziemy też wspierali naszego kandydata w wyborach prezydenckich - mówił w sobotę PAP Szwed.

Stanisław Szwed ma 61 lat. Od 1970 r. pracował m.in. jako elektryk w Fabryce Pił i Narzędzi w Bielsku-Białej. W 1980 r. związał się z NSZZ "Solidarność". W latach 1992-1995 oraz 2002-2005 był wiceprzewodniczącym regionu Podbeskidzie związku; wchodził także w skład Komisji Krajowej. W Sejmie zasiada już piątą kadencję. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych Szwed uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów w okręgu bielskim – 46 220 głosów.

Przewodniczącym podlaskich struktur PiS został ponownie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Po głosowaniu mówił dziennikarzom, że zamierza realizować obecne zadania rządu, ale także skoncentrować się na wyborach samorządowych, które odbędą się za dwa lata. Dodał, że chodzi o stworzenie programu wyborczego dla województwa podlaskiego oraz jego prezentację podczas spotkań z mieszkańcami. Jurgiel liczy na wygraną jego ugrupowania w wyborach samorządowych.

Szefem okręgu kaliskiego PiS został wiceszef MSZ Jan Dziedziczak, odpowiedzialny w resorcie za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną. Dziedziczak z wykształcenia jest politologiem, w latach 2006-2007 r. był rzecznikiem rządu Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 r. był posłem na Sejm, gdzie pracował m.in. w komisji kultury i środków przekazu. Na sekretarza stanu w MSZ został nominowany w listopadzie ub.r.

W rozmowie z PAP Dziedziczak podkreślił, że stanowisko szefa okręgu PiS jest dla niego zobowiązaniem. - To jest wielka odpowiedzialność. Mamy świadomość tego, że jesteśmy partią rządzącą i tego, że wiążą się z tym ogromne i słuszne oczekiwania. Wiemy też, że musimy teraz zrobić wszystko, aby sprostać obietnicom, które daliśmy, a także, abyśmy dobrze przygotowali struktury naszej formacji do zbliżających się już za dwa lata wyborów samorządowych – powiedział.

W Białej Podlaskiej szefem okręgu PiS został prezydent tego miasta Dariusz Stefaniuk. Był radnym, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta. Ukończył politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także podyplomowe studia menadżerskie w SGH w Warszawie.

W ten weekend zjazdy struktur PiS zaplanowano również w okręgach: radomskim, wałbrzyskim, bydgoskim, sieradzkim i łódzkim oraz piotrkowskim. Zaplanowano też wybór szefa okręgu chrzanowskiego, nowosądeckiego, opolskiego, rzeszowskiego. Wybory odbędą się również w okręgach z siedzibami w Częstochowie, Elblągu, Olsztynie, Szczecinie, Koszalinie i Pile. W pozostałych okręgach wybory zaplanowane są na kolejny weekend.

Zgodnie ze statutem PiS do kompetencji zjazdów okręgowych należy powołanie i odwołanie ze swego grona prezesa zarządu okręgowego, na wniosek prezesa PiS, a także do 20 pozostałych członków zarządu i członków regionalnej komisji rewizyjnej. Kadencja szefa okręgu wynosi 2 lata.

Struktura PiS w kraju to okręgi, które obecnie dostosowane są do okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, których jest 41.