Redaktorzy w liście skierowanym do marszałka w piątek wyrazili m.in. oczekiwanie, że ewentualne zmiany zasad pracy dziennikarzy w Sejmie "będą wprowadzane wyłącznie po poważnych konsultacjach z przedstawicielami mediów". Podkreślili, że obecny, otwarty model pracy dziennikarzy w Sejmie "stał się symbolem wolności słowa".

"W odpowiedzi na list redaktorów naczelnych Biuro Prasowe informuje, że Kancelaria Sejmu zawsze doceniała rzetelną i profesjonalną pracę przedstawicieli mediów relacjonujących prace Sejmu. Kompetentni i odpowiedzialni dziennikarze informujący o działaniach posłów i pracach Izby to jeden z niepodważalnych filarów demokracji" - czytamy w stanowisku biura prasowego Kancelarii Sejmu.

Podkreślono jednocześnie, że "zapewnienie transparentności posiedzeń i swobodnego dostępu do informacji dla opinii publicznej to jedno z najważniejszych zadań, które stoją przed Kancelarią Sejmu". "Zmiany w organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie powinny być ukierunkowane na poprawę współpracy na linii posłowie – media. Nowe rozwiązania powinny wzmacniać prawo obywateli do otrzymywania wiarygodnych i kompletnych informacji dotyczących prac Sejmu, ale także mieć na uwadze polepszenie bezpieczeństwa i porządku w Izbie" - czytamy w komunikacie.

"Kancelaria Sejmu z zadowoleniem przyjmuje wspólne stanowisko redaktorów naczelnych, w którym zaznaczono potrzebę udoskonalenia przepisów dotyczących obecności dziennikarzy w Sejmie i przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie" - napisano.

"Szanowny Panie Marszałku, dziennikarze pracujący w Sejmie powiadomili nas o planach ograniczenia swobody poruszania się przedstawicieli mediów w budynkach parlamentu. Takie regulacje, oznaczałyby ograniczenie prawa dziennikarzy do wykonywania zawodu, a co za tym idzie – prawa opinii publicznej do informacji o pracach władzy ustawodawczej" - podkreślili w piśmie szefowie 28 redakcji.

Jak podkreślili, obecny model pracy dziennikarzy w Sejmie – "otwarty dla prasy i obywateli parlament – stał się symbolem wolności słowa". "Choć w ostatnim czasie podlegał modyfikacjom (np. ograniczenie obecności mediów w kuluarach) tym niemniej fundament, polegający na możliwie pełnym dostępie do posłów, nie tylko na galerii prasowej czy na konferencjach prasowych, pozostał nienaruszony. Propozycje idące w kierunku ograniczenia swobody pracy dziennikarzy, fotoreporterów i ekip technicznych budzą sprzeciw przede wszystkim ze względu na wynikające z tego ograniczenie prawa obywateli do informacji" - ocenili autorzy pisma do marszałka Kuchcińskiego.

Zwrócili przy tym uwagę, że "w parlamentach świata obowiązują różne modele pracy dziennikarzy". "Polski model od lat jest przykładem dziennikarskiej wolności rozumianej także jako prawo do rozmów z politykami i obserwowania najważniejszych politycznych wydarzeń. Jesteśmy świadomi, że przepisy regulujące obecność dziennikarzy w Sejmie można doskonalić. Oczekujemy jednak, że ewentualne zmiany będą wprowadzane wyłącznie po poważnych konsultacjach z przedstawicielami mediów" - napisali redaktorzy naczelni. "Sejm, który zamykałby się na media, jednocześnie zamykałby się na obywateli" - dodali.

Pod listem podpisali się: Paweł Lisicki ("Do Rzeczy"), Tomasz Sakiewicz ("Gazeta Polska", "Gazeta Polska Codziennie"), Jarosław Kurski ("Gazeta Wyborcza"), Bartosz Węglarczyk (Grupa Onet), Tomasz Machała (Grupa WP), Tomasz Sommer ("Najwyższy Czas!"), Tomasz Lis ("Newsweek"), Jerzy Baczyński ("Polityka"), Henryk Sobierajski (Polsat News), Rafał Porzeziński (Program I Polskiego Radia), Beata Piekarska (Radio Eska), Jarosław Paszkowski (Radio ZET), Marek Balawajder (RMF FM), Bogusław Chrabota ("Rzeczpospolita"), Sławomir Jastrzębowski ("Super Express"), Wiktor Bater (Superstacja), Tomasz Terlikowski (Telewizja Republika), Kamila Ceran (TOK FM), Adam Pieczyński (TVN), Piotr Mucharski ("Tygodnik Powszechny"), Jacek Pochłopień ("Wprost"), Tomasz Siemieniec ("Puls Biznesu"), Krzysztof Jedlak ("Dziennik Gazeta Prawna"), Robert Feluś ("Fakt"), Krzysztof Wójcik ("Forum" Polska Agencja Fotografów), Tomasz Sygut ("Nowa TV"), Paweł Fąfara ("Polska Press"), Jarosław Włodarczyk (Press Club Polska).