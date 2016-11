W ocenie Sławomira Sierakowskiego, Jarosław Kaczyński "zagraża polskiej niepodległości". – I robi to świadomie, jak wielu polskich przywódców w historii. On chce być władcą na swoim lokalnym podwórku, tylko to go interesuje – ocenia lewicowy publicysta na łamach "Newsweeka".

Jak zaznaczył Sierakowski, to zagrożenie wynika z tego, że Jarosław Kaczyński zupełnie nie interesuje się polityką zagraniczną Polski. – Jest uważany przez prawicę za wybitnego analityka, tymczasem jego analizy nigdy nie dotyczą geopolityki ani światowej gospodarki. A nasza niepodległość zależy wyłącznie od tego – wyjaśnił redaktor naczelny "Krytyki Politycznej".