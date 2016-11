O tym, że prezydent podpisał nominacje generalskie i admiralskie, poinformowało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Wśród nowych generałów są m.in. inspektor Sił Powietrznych oraz dwaj szefowie zarządów w Inspektoracie Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ), komendant główny Żandarmerii Wojskowej i jego zastępca, dwóch dowódców brygad i jeden zastępca dowódcy dywizji w Wojskach Lądowych, jeden dowódca flotylli w Marynarce Wojennej oraz rektorzy-komendanci trzech uczelni wojskowych.

Dwóch oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji. Jednym z nich jest gen. bryg. prof. Grzegorz Gielerak, który od 2007 r. jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Drugi to gen. bryg. Sławomir Pączek, który od listopada 2015 r. kieruje Departamentem Budżetowym MON, a wcześniej był szefem Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP.

Generałem brygady zostanie płk Wiesław Kukuła, który od końca września kieruje Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a wcześniej przez cztery lata dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu ustawa powołująca WOT czeka obecnie na rozpatrzenie w Senacie. Zakłada ona, że WOT będą piątym rodzajem sił zbrojnych - obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Ich dowódca będzie powoływany przez prezydenta z kontrasygnatą premiera i na co dzień będzie podlegał bezpośrednio szefowi MON.

Na stopień generała brygady awansowani zostali dowódcy dwóch brygad: płk Jarosław Gromadziński z 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku oraz płk Grzegorz Hałupka z 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Taki sam awans otrzymał zastępca dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie płk Tomasz Piotrowski. Wszyscy trzej obecne stanowiska objęli w maju. Płk Gromadziński służył wcześniej m.in. jako szef oddziału w SGWP, płk Piotrowski m.in. dowodził pułkiem artylerii i zajmował kolejne stanowiska w dowództwie szczecińskiej dywizji, natomiast płk Hałupka to oficer, którego kariera wiodła od dowodzenia plutonem czołgów przez Żandarmerię Wojskową po Wojska Specjalne (był m.in. zastępcą dowódcy Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach przekształconego w 2011 r. w JW Agat, będącą częścią Wojsk Specjalnych).

Również w maju obecne stanowisko - dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni - objął jedyny awansowany oficer Marynarki Wojennej kmdr Krzysztof Jaworski. Został on mianowany na stopień kontradmirała odpowiadający generałowi brygady w pozostałych rodzajach sił zbrojnych. Kmdr Jaworski był m.in. szefem oddziału w Inspektoracie MW w DGRSZ oraz szefem sztabu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

W DGRSZ, któremu obecnie podlega większość żołnierzy, na generała brygady został mianowany płk Cezary Wiśniewski. W ubiegłym tygodniu szef MON Antoni Macierewicz wyznaczył go na inspektora Sił Powietrznych. Od lutego, kiedy Macierewicz zdecydował o wznowieniu badania katastrofy smoleńskiej, płk Wiśniewski był Inspektorem MON ds. Bezpieczeństwa Lotów i szefem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (samą katastrofą smoleńską zajmuje się podkomisja w ramach KBWLLP kierowana przez dr. Wacława Berczyńskiego). Natomiast od listopada 2015 r. płk Wiśniewski dowodził przez cztery miesiące 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Płk Wiśniewski był pierwszym polskim pilotem, który spędził w powietrzu tysiąc godzin na samolotach F-16.

W Inspektoracie Wojsk Lądowych DGRSZ na generałów brygady zostali mianowani zastępca inspektora WL i szef zarządu wojsk pancernych i zmechanizowanych płk Krzysztof Radomski oraz szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii płk Sławomir Owczarek. Płk Radomski przez kilka tygodni czasowo pełnił obowiązki inspektora WL, zaś stanowisko szefa zarządu objął w maju. Płk Owczarek szefem artylerzystów jest od grudnia 2015 r., wcześniej m.in. dowodził 5 pułkiem artylerii w Sulechowie.

Na pierwszy stopień generalski awansowani zostali także dwaj najważniejsi oficerowie Żandarmerii Wojskowej - komendant główny tej formacji płk Tomasz Połuch i jego zastępca płk Robert Jędrychowski. Płk Połuch pełni obowiązki komendanta głównego ŻW od 24 grudnia 2015 r. (początkowo jako p.o., nominację otrzymał z początkiem marca 2016 r.). Wcześniej dowodził oddziałami specjalnymi ŻW w Warszawie i Mińsku Mazowieckim. Płk Jędrychowski zastępcą komendanta głównego ŻW jest od kwietnia 2011 r., przedtem dowodził oddziałami ŻW we Wrocławiu i Krakowie.

Stopień generała brygady otrzymali także rektorzy-komendanci trzech uczelni wojskowych: płk Ryszard Parafianowicz z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, płk Piotr Krawczyk z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i płk Dariusz Skorupka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Płk Parafianowicz rektorem Akademii Obrony Narodowej, poprzedniczki ASzWoj, został w marcu 2016 r. Płk Krawczyk kieruje "szkołą orląt" od lipca. Płk Skorupka rektorem WSOWL został w styczniu.

Prezydent wręczy awanse 29 listopada, kiedy przypada Dzień Podchorążego, czyli rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kmdr Jaworski otrzyma nominację w Gdyni, podczas uroczystości z okazji 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej (przypada dzień wcześniej), a pozostali oficerowie - w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Będą to najliczniejsze nominacje generalskie w wojsku wręczane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, druga - 15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego. Za pierwszym razem nominacje odebrało dwóch oficerów, za drugim - ośmiu. Ponadto, prezydent podjął decyzję o awansowaniu na stopnie generalskie jednego, stuletniego kombatanta oraz pośmiertnie trzech oficerów, w tym płk. Ryszarda Kuklińskiego i por. Jana Karskiego.

Od 29 listopada w liczącym ok. 100 tys. żołnierzy Wojsku Polskim będzie ok. 80 generałów i admirałów. Stanowisk, na których oficerowie mają etaty generalskie i admiralskie, jest ok. 120.