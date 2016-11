Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do parlamentu, 34 proc. badanych zapowiedziało zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla PiS nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca

Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z poparciem 19 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty procentowe od października), na trzeciej pozycji z poparciem 9 proc. badanych uplasowała się Nowoczesna Ryszarda Petru (spadek o 2 punkty procentowe).

Z kolei 8 proc. głosów zdobyłby ruch Kukiz’15, dla którego poparcie zmalało od października o 1 punkt procentowy. W listopadzie próg wyborczy przekroczyłoby również PSL z poparciem 5 proc. Poparcie dla ludowców wzrosło o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Nieco poniżej progu wyborczego znalazłby się SLD, który w listopadzie uzyskał 4 proc. poparcia (wzrost o 1 punkt procentowy).

Partia Razem osiągnęła 2 proc. poparcia. Poparcie dla partii Wolność (KORWiN) tak jak i dla partii Twój Ruch to w listopadzie 1 proc.

Spośród osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie. Odsetek osób niezdecydowanych spadł o 3punkty procentowe.

26 proc. badanych deklaruje, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach do parlamentu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. 38 proc. z nich z wahaniem potwierdziło taką gotowość. 16 proc. zapowiedziało, że raczej by nie poszli, a 13 proc., że na pewno by nie poszli do wyborów. 7 proc. ankietowanych wahało się czy iść, czy nie iść do głosowania.

Kantar Public przeprowadził sondaż między 12 a 17 listopada 2016 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1030 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne były obliczane na dla grupy 662 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.