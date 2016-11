28. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność", będący najwyższą władzą związku, obraduje w hali widowisko-sportowej Orlen Arena. Delegaci Solidarności omówią m.in. dotychczasową realizację „Umowy programowej" z prezydentem oraz deklaracji wyborczych PiS z 2015 r.

Prezydent podkreślił, że elementem tej umowy było obniżenie wieku emerytalnego, co nastąpiło wraz z uchwaleniem w ubiegłym tygodniu ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jak zauważył, nie jest to jedyne zrealizowane zobowiązanie zawarte w porozumieniu z Solidarnością. Wymienił w tym kontekście Program 500+, program darmowych leków dla seniorów, a także przygotowywany przez rząd program Mieszkanie Plus.

Andrzej Duda zaznaczył, że rządowi zależy, by w szczególności młodzi ludzie dostrzegali szanse dla swego rozwoju w Polsce, a nie poza granicami. To wszystko, na czym zarówno rządowi premier Beaty Szydło, jak i obecnej większości parlamentarnej, jak i mnie prezydentowi Rzeczpospolitej zależy najbardziej: aby podnieść przeciętny poziom życia naszych rodaków, żeby młodzi ludzi w Polsce przestali mówić, że tu nie ma dla nich szansy i w związku z tym muszą wyjeżdżać zagranicę - podkreślił.

Gośćmi w pierwszym z zaplanowanych dwóch dni obrad są prezydent, a także premier Beata Szydło. Podczas czwartkowej inauguracji Duda wręczył najbardziej zasłużonym członkom "S" odznaczenia państwowe: Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.