Jaki o nepotyźmie

Patryk Jaki o swoim ojcu, który został prezesem wodociągów w Opolu.

Mój ojciec wrócił na swoje, wrócił do tej firmy. Dostał pracę nie za rządów PiS, tylko za rządów PO. PiS popierało innego kandydata, a mój tato pracował w tej firmie wtedy, kiedy ja miałem 16 lat i jeszcze nie zajmowałem się polityką - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Magierowski o Dodzie

Podczas wtorkowej gali z okazji 25-lecia "Super Expressu" piosenkarka Dorota Rabczewska "Doda", która wystąpiła w skąpym stroju, wręczyła prezydentowi i pierwszej damie po kawałku tortu.

Pan prezydent stwierdził, że tort był pyszny. Ale myślę, że pani Dorota powinna się ubierać nieco cieplej, bo idą mrozy. Znaliśmy scenariusz wtorkowej gali "Super Expressu", ale nie wszystko da się przewidzieć w scenariuszu; nie było planowane wręczenie tortu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i pierwszej damie Agacie Kornhauser-Dudzie - podkreślił szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski.

Schetyna o PiS

Samorząd to instytucja, na której PiS połamie sobie zęby. Szczerze im tego życzę i wszystko zrobię, żeby tak się stało. Tylko tutaj wszyscy samorządowcy muszą być razem i muszą być solidarni, muszą jeden koło drugiego stać i bronić swojej godności, podmiotowości, przyzwoitości i swojej historii, bo to jest historia 26 lat sukcesów - powiedział we wtorek w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie), gdzie odbył się konwent marszałków przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Według niego, samorządy będą kolejnym celem ataku PiS.

Sierakowski o Kaczyńskim

Redaktor naczelny "Krytyki Politycznej" ostro skrytykował politykę prowadzoną przez Jarosława Kaczyński.

Jarosław Kaczyński "zagraża polskiej niepodległości". I robi to świadomie, jak wielu polskich przywódców w historii. On chce być władcą na swoim lokalnym podwórku, tylko to go interesuje – ocenił lewicowy publicysta na łamach "Newsweeka".

Rzepliński o Polsce

Nieważne jest to, co mówi prawo, ważne jest to, czego chce Centralny Ośrodek Dyspozycji Politycznej. W Polsce nie mamy do czynienia z dyktaturą, ale "demokracją Kiepskich". Rzeczywistość przelała nam się z ekranu do real. Główni aktorzy tego kiepskiego przedstawienia robią to, co chcą, według zasady: jak to nie można, skoro można? – powiedział w wywiadzie dla "Newsweeka" odchodzący prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Michnik o "Gazecie Wyborczej"

Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" skomentował obecną sytuację finansową swojego pisma.

Gdy PiS doszedł do władzy, drastycznie spadła liczba reklam wykupowanych przez państwowe firmy w "Wyborczej". Ograniczono też prenumeraty gazety w resortach. To nas straszliwie walnęło po kieszeni. Oni chcą nas zniszczyć metodą najprostszą: jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze – stwierdził Adam Michnik, cytowany przez wirtualnemedia.pl.

