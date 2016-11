Tworzenie takiego prawa, który niszczy instytucje absolutnie istotną w każdym państwie unijnym i to jeszcze w taki sposób. Tam jest przepis korupcyjny nie do wyobrażenia brzmi tak, że w ciągu miesiąca od wejścia w życie tej ustawy ona będzie tego dnia uchwalona, tego dnia wejdzie w życie i zostanie podpisana przez prezydenta, żeby nie można było jej skontrolować. Niech nie myślą, że nie można. Jak oni myślą, że mogą wszystko, to nie mogą wszystkiego - powiedział Andrzej Rzepliński.

Chodzi o to, aby Trybunał przestał funkcjonować jako sprawny organ konstytucyjny mający na celu zapewnienie działania wszystkich organów w szczególności organów prawotwórczych zgodnie z konstytucją - dodał z kolei Stanisław Biernat, wiceprezes TK.