Uważam, że były zbyt daleko idące, niekiedy wręcz krzywdzące wobec tych działaczy, o których była mowa, To nie jest właściwe, gdy próbuje się analizować zjawiska społeczne w ten sposób, że sprowadza się całe zjawisko do kwestii relacji prywatnych czy rodzinnych. To, że ktoś jest czyjąś córką albo jest z kimś spokrewniony, nie znaczy, że działania instytucji, z którą ta osoba jest związana, są od razu naganne i należy je krytykować - mówił m.in. Gliński w piątek na konferencji prasowej.

Do wypowiedzi wicepremiera i ministra kultury odniosła się na portalu 300polityka.pl Beata Mazurek, rzeczniczka PiS.