Magierowski był pytany w TVN24 o jedną z obietnic wyborczych Andrzeja Dudy, który w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi postulował podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł.

Pan prezydent rozmawiał między innymi o kwocie wolnej z wicepremierem (Mateuszem) Morawieckim podczas niedawnego Kongresu w Rzeszowie. Rozmawiali na temat tego, jak te rozwiązania ostatecznie powinny wyglądać. Mogę tylko powtórzyć to, co pan prezydent powiedział kilka dni temu w wywiadzie dla jednego z portali. Podobnie jak w przypadku ustawy frankowej, to jest tak naprawdę dopiero pierwszy krok i (prezydent) liczy na to, że w najbliższych latach ta kwota wolna zostanie podwyższona do wyższego poziomu, czyli około 8 tysięcy złotych, i że obejmie jak największą część społeczeństwa - odpowiedział Magierowski.

Pamiętajmy o tym, że te wszystkie rozwiązania gospodarcze, o których mówimy; i kwota wolna od podatku i 500 plus i ewentualny jednolity podatek, że trzeba na nie patrzeć kompleksowo, w pewnym pakiecie. To jest element całościowej polityki gospodarczej PiS, a także w niektórych elementach pana prezydenta - mówił Magierowski, zaznaczając, że komentowanie elementów tego programu oddzielnie "nie jest trafne".

Dodał, że prezydent chciałby być rozliczany ze swoich obietnic po zakończeniu 5-letniej kadencji.

Prezydent w wywiadzie dla portalu Interia pytany, czy według niego "mały krok" ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku od 2017 r. może zostać zrobiony od 2017 r., odparł: Mam nadzieję, że taki krok zostanie zrobiony, bo generalnie uważam, że kwota wolna powinna być podwyższana, przede wszystkim dla tych, którzy zarabiają najmniej. Dla nich jest to najbardziej odczuwalne. To ludzie, dla których liczy się w budżecie każda złotówka.

Podkreślił, że realizacja programu wyborczego będzie rozłożona na okres dłuższy. Natomiast ja zakładam, że rok po roku dojdziemy do tego, że kwota wolna będzie miała faktycznie wysokość co najmniej ośmiu tysięcy złotych, ale będzie to pewnie następowało w formule stopniowego podwyższania kwoty wolnej - powiedział prezydent.Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to jedna z obietnic wyborczych Andrzeja Dudy. Zapowiadała to też premier Beata Szydło w sejmowym expose. W niedawnym wywiadzie dla RMF FM premier podkreśliła, że jeśli nie zostanie przyjęta jednolita danina, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona, ale nie od razu do wysokości 8 tys., zadeklarowanej w prezydenckim projekcie ustawy, tylko etapami.

W wywiadzie dla PAP wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że dla osób, które zarabiają więcej, nie powinno być kwoty wolnej.