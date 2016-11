Krzysztof Jurgiel powiedział, że te 17 spraw to większość z 24 obietnic, które składał rolnikom PSL, a których - według niego - nie spełnił, teraz zaś krytykuje działania rządu PiS w dziedzinie rolnictwa. Politycy PSL mówią, że wszystko jest źle, że nic się nie dzieje, więc ja wskazuję, że zrealizowaliśmy część ich obietnic; na 24 - 17, żeby już tych kłamstw nie powtarzali - powiedział Jurgiel, dodając, że PSL nie ma programu dla rolnictwa w przeciwieństwie do PiS, które ogłosiło przed wyborami program "Nowoczesna polska wieś". Podkreślał, że realizowany przez PiS program jest rozłożony na 4 lata. Jurgiel poinformował, że skierował list do prezesa PSL Kosiniaka-Kamysza, ale jednocześnie też do całej organizacji.

W liście minister wymienia te 17, zrealizowanych przedsięwzięć. Wskazuje m.in. ustawę o wzmocnieniu rodzimego rolnictwa przez przetwarzanie produktów w gospodarstwie i sprzedaż bezpośrednią, ustawę o wzmocnieniu grup producenckich i spółdzielczości (wg. ministra na dniach trafi ona pod obrady rządu), przywrócenie ubezpieczeń pakietowych (w 2017 r. ma być na to przeznaczonych 917 mln zł), wsparcie produkcji ekologicznej, reformę instytucji rządowych obsługujących rolnictwo (przygotowana ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności), poprawę dochodowości w rolnictwie. Minister zapowiedział też, że będzie powołane pocztowo-rolne towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, gdzie będą mogli się ubezpieczać rolnicy.

Krzysztof Jurgiel powiedział także, że do końca 2016 r. ma być przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która rozwiąże kwestię prowadzenia polityki żywnościowej stymulującej kooperacje i tworzenie więzi gospodarczych. Mówił ponadto, że gotowy jest przygotowany przez ministerstwo rolnictwa program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

W pierwszym kwartale 2017 r. ma być natomiast przyjęty pakt dla obszarów wiejskich, który będzie zwierał - jak mówił Jurgiel - porozumienie społeczne w zakresie finansowania i programowania obszarów wiejskich. Ten pakt będzie odpowiedzią na to, czego PSL nie mógł zrobić przez osiem lat - powiedział Krzysztof Jurgiel. W liście do prezesa PSL minister napisał, że ten pakt ma integrować działania rządu, samorządów i lokalnych społeczności na rzecz szybkiego rozwoju obszarów wiejskich, a efektem ma być wzmocnienie wszystkich funkcji wsi: społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Minister napisał również w liście do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że 11 mld zł z 23 mld zł przeznaczonych na program Rodzina 500 plus trafia do rodzin na wsiach. Uczestnicząca w konferencji posłanka PiS Bernadetta Krynicka mówiła, że z rozmów z rolnikami w terenie wynika, że są zadowoleni z tego programu i działań ministerstwa rolnictwa, a PSL "oczernia" PiS jako partię rządzącą, bo stronnictwu spada poparcie.(