Zdaniem premier konsultacje odbędą się w ważnym momencie, gdyż Wielka Brytania jest przed złożeniem notyfikacji dotyczącej opuszczenia Unii Europejskiej. Ale pozostaje w Europie; pozostaje silnym państwem, z którym trzeba mieć dobre relacje - podkreśliła premier w TVP Info.

Każdy zdaje sobie sprawę, że Brexit nie jest dobrym rozwiązaniem ani dla Unii Europejskiej, ani dla Wielkiej Brytanii - zaznaczyła premier. Dodała, że dzisiaj trzeba znaleźć taki kompromis, który pozwoli zachować dobre, silne, pogłębione relacje z Wielką Brytanią, która będzie jednym z najważniejszych partnerów UE.

Zaznaczyła, że UE nie ma wyjścia i będzie współpracowała z Wielką Brytanią i być może będzie mieć w Wielkiej Brytanii najpoważniejszego partnera. Wielka Brytania pozostaje drugą gospodarką europejską, pozostaje ważnym sojusznikiem NATO, to państwo, które będzie nadal nadawało ton sprawom europejskim, i dla Polski jest to przede wszystkim również ważny partner z punktu widzenia politycznego i bilateralnego - powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że polskiemu rządowi zależy na tym, aby po ewentualnym opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię sytuacja Polaków była w tym kraju taka jak obecnie. Będę się cieszyć, jeśli Polacy będą podejmowali decyzje o powrocie do Polski, ale póki mieszkają w Wielkiej Brytanii, póki tam pracują, moim obowiązkiem jest to, aby rozmawiać z panią premier May o tym, by byli bezpieczni - dodała.

Szydło uważa, że spotkanie jest początkiem pogłębionych i na wyższym poziomie relacji polsko-brytyjskich. Zaznaczyła, że szybka decyzja ze strony May o przeprowadzeniu konsultacji oraz akcentowanie roli Polonii podczas wizyty pokazują, że stronie brytyjskiej zależy, by polsko-brytyjskie relacje były jak najlepsze i na tym, by przyszła współpraca była oparta na warunkach przyjacielskich.

Szefowa rządu uważa, że Polska jest dziś liczącym się partnerem, państwem, które nadaje ton polityce europejskiej. Według niej Polska ma także dużo dobrych relacji i osiągnięć w polityce pozaeuorpejskiej. Nasze rozmowy i z Chinami, a myślę, że i ze Stanami Zjednoczonymi te relacje będą naprawdę bardzo pozytywne. Jestem spokojna o przyszłość i rolę Polski, jeśli chodzi o nadawanie tonu w polityce zagranicznej. Tylko jeden warunek: opozycja musi wreszcie również dostrzec, że to jest interes Polski, polskiego państwa, abyśmy jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bezpieczeństwo, mówili jednym głosem - powiedziała premier. Dodała, że zachęca polityków opozycji, by podjęli współpracę i zrozumieli, że interes państwa jest ponad wszystko.

Premier dodała, że do tej pory tylko Francja prowadziła konsultacje międzyrządowe z Wielką Brytanią. Poinformowała, że będą one dotyczyły spraw zagranicznych, współpracy gospodarczej, obronnej.

Premier Beata Szydło i członkowie jej rządu w poniedziałek w Londynie rozpoczną polsko-brytyjskie konsultacje. Wśród tematów będzie realizacja postanowień NATO i sprawy Polaków na Wyspach. Szydło i szefowa brytyjskiego rządu Theresa May spotkają się też z Polonią.

Do Londynu razem z szefową polskiego rządu udadzą się wicepremier oraz minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, szef MON Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz wiceminister nauki Łukasz Szumowski.