- Wczoraj mieliśmy wywiad, który przejdzie do historii - wywiad pana premiera Glińskiego. Mówimy o edukacji i wiemy również, że telewizja publiczna w ramach swojej misji edukuje - podkreślała Kopacz na poniedziałkowej konferencji prasowej podsumowującej rok rządu Beaty Szydło w obszarze edukacji.

"(TVP) edukuje społeczeństwo, w związku z tym usłyszeliśmy ze szczególną szczerością od pana wicepremiera, w jakiż to sposób PiS edukuje dzisiaj to społeczeństwo. Edukuje w bardzo określonych obszarach, w swoisty sposób, a mianowicie telewizja publiczna stała się tubą propagandową opcji rządzącej - dodała b. premier.

Piotr Gliński komentując w niedzielę wieczorem w TVP Info materiał "Wiadomości" TVP na temat działalności organizacji pozarządowych, zarzucił telewizji publicznej m.in. brak profesjonalizmu i kompromitację.

"Przykro mi, że w Telewizji Publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat tego rodzaju zarzuty mnie spotykają, nie wiem, jak mam to rozumieć, to jest jakiś koszmar, dom wariatów. Państwo żeście oszaleli z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywaniem zdjęć przestępców (....), to wygląda jak listy osób, których się poszukuje" - mówił wicepremier.