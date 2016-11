W poniedziałek delegacja rządowa wzięła udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych. Premier Szydło rozmawiała z szefową rządu Wielkiej Brytanii Theresą May o sytuacji Polonii oraz pogłębieniu wzajemnych relacji międzypaństwowych. Wieczorem w ambasadzie premier spotkała się z Polakami mieszkającymi na Wyspach, by zapewnić ich o słuszności wprowadzanych zmian w kraju. - Wprowadzamy zmiany, które będą zachęcające do powrotu - zapewniła.