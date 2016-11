Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, założona przez Tomasza i Karolinę Elbanowskich, wygrała konkurs ogłoszony przez KPRM. Do 31 października 2018 roku będzie odpowiadać za konsultacje zmian w edukacji. Projekt, który oficjalną nazwę "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze", będzie realizowany wspólnie z MEN. Co dokładnie obejmuje współpraca, nie wiadomo. Anna Ostrowska, rzecznik MEN, prosi o przesłanie szczegółowych pytań mailem. Wiadomo tylko, że przeznaczono na niego blisko 2,4 mln zł.

- Do tej pory państwo Elbanowscy byli znani z wielu innych rzeczy. Na pewno nie z faktu, ze maja wiedze, doświadczenia i know-how dotyczący przedsięwzięcia, którego się podejmują. Nie oceniam, ale sam zadaje sobie pytanie, czy nie ma w kraju innych instytucji – komentuje dla dziennik.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podkreśla też, że dla niego istotne jest, kto ustalał warunki konkursu i kto był w zespole oceniających, w tym – jak mówi – "ile z tych osób to byli pracownicy, urzędnicy KPRM, zależni całkowicie od szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".

O Elbanowskich zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy rząd ogłosił, że chce posłać do szkół już sześciolatki, a nie siedmiolatki. Ówczesna minister Hall trafiła wtedy na opór rodziców, którzy przekonywali: "To tak, jakbyśmy chcieli zrobić Euro 2012 za miesiąc i liczyli na to, że kibice jakoś dojadą i gdzieś się prześpią". Wśród nich byli właśnie Karolina i Tomasz Elbanowscy, którzy niedługo potem założyli stronę Ratujmymaluchy.pl. W 2009 roku powołali stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, a następnie fundację, o tej samej nazwie.