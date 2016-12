Gabinet cieni PO podsumował w czwartek rok funkcjonowania samorządów pod rządami PiS. Odpowiedzialny w gabinecie cieni PO za sprawy samorządu Jacek Protas powiedział, że Platforma buduje "blok współpracy i oporu przed złym państwem PiS". - Zapraszamy do współpracy samorządowców, przedsiębiorców, liderów organizacji pozarządowych. Wspólnie przeciwstawimy się tym złym, szkodliwym, łamiącym kręgosłup Rzeczypospolitej działaniom - powiedział Protas.

Wiceszef gabinetu cieni PO Tomasz Siemoniak ocenił, że minione 12 miesięcy to był "czarny rok dla polskiego samorządu". - PiS niszcząc fundamenty Polski obywatelskiej, ład konstytucyjny, organizacje pozarządowe, również niszczy polski samorząd - ocenił polityk na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, działania PiS mają na celu zmniejszenie kompetencji samorządu, pozbawienie go finansowania, zastraszenie niezależnych samorządowców. - To wszystko bardzo źle rokuje - powiedział Siemoniak.

Przekonywał, że sukces 27 lat polskiej transformacji to m.in. sukces samorządu terytorialnego. - Samorząd to nie tylko urzędnicy czy radni, to my wszyscy i samorząd jest taką samą częścią państwa, jak rząd czy inne instytucje państwowe - podkreślał wiceszef gabinetu cieni.

Protas wyraził pogląd, że obecnie mamy do czynienia z "pełzającym zamachem na samorząd". - W państwie PiS nie ma miejsca na instytucje publiczne, obywatelskie, które nie są kontrolowane bezpośrednio przez rząd PiS, dlatego też mamy do czynienia z pełzającym zamachem na samorząd terytorialny w Polsce - powiedział Protas.

Polityk krytykował rządzących za przejęcie od marszałków województw kompetencji do obsady regionalnych zarządów melioracji, a także działania zmierzające do przejęcia przez rząd Sanepidów, czy odgórnego, bez porozumienia z samorządami tworzenia sieci szpitali w Polsce.

- To również wzmocnienie kompetencji kuratora oświaty kosztem samorządów, przez co decydujący głos w kształtowaniu sieci szkół w ich ewentualnej likwidacji, czy też przekazania do innych instytucji, ma kurator, a nie rada gminy czy rada powiatu - wskazywał Protas. Zwrócił też uwagę na wzmocnienie kompetencji kuratora w zakresie wybierania czy powoływania dyrektorów szkół i placówek.

"Kuriozalną" poseł PO nazwał sprawę poszerzenia granic Opola. - Przez 20. parę lat funkcjonowania samorządu nie było takiej sytuacji, żeby tak drastycznie pogwałcić interesy samorządów i zlekceważyć opinię publiczną - ocenił Protas.

Marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zarzucili rządzącym walkę za samorządami przy użyciu służb specjalnych. - Przez te 26 lat po raz pierwszy mamy taką sytuację, kiedy państwo, kiedy partia rządząca używa służb do walki z samorządem terytorialnym. To co się stało w czerwcu - wkroczenie CBA do wszystkich urzędów marszałkowskich jest przejawem niechęci do samorządu, a przede wszystkim - na walkę z samorządem terytorialnym przy użyciu tajnych służb - powiedział Krupa.

Jaśkowiak nawiązał do działań jakie w ostatnich tygodniach wobec dwojga wywodzących się z PO prezydentów miast: Krzysztofa Żuka i Hanny Zdanowskiej podjęły CBA i prokuratura.

CBA wystąpiło najpierw do rady miasta Lublina, potem do wojewody lubelskiego o wygaszenie Żukowi mandatu prezydenta (chodzi o złamanie ustawy antykorupcyjnej); Zdanowska otrzymała niedawno zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytów. Zarzuty to efekt badania przez CBA oświadczeń majątkowych prezydent Łodzi. Oboje samorządowcy zapewniają, że nie złamali prawa.

Jaśkowiak ocenił, że działania CBA podjęte wobec Żuka i Zdanowskiej to "szukanie haków" na prezydentów miast, którzy cieszą się poparciem mieszkańców swych miast. - To są bolszewickie metody, którymi posługiwały się służby - Urząd Bezpieczeństwa czy Służba Bezpieczeństwa w PRL. Na takie metody nie ma naszego przyzwolenia - podkreślił prezydent Poznania.

- Nie stosujcie tych UB-eckich metod, bo i tak się nie damy zastraszyć - dodał.