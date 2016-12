Nowelę, która teraz trafi do Senatu, poparło w głosowaniu 224 posłów, 196 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu opozycja krzyczała "Komuna wróciła"

Przed głosowaniem minister MSWiA Mariusz Błaszczak oświadczył, że przepisy zawarte w projekcie ustawy nie ograniczają praw obywatelskich. Jego zdaniem, dzięki propozycji zostaną rozwiązane problemy związane z "konfrontacją pomiędzy jedną grupą manifestującą, a drugą". - Jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów społecznych - ocenił.

Jak wyjaśniał szef MSWiA projekt zakłada, że w tym samym miejscu nie mogą odbywać się dwie manifestacje. - Przecież to nie ma sensu, żeby w jednym miejscu dwie grupy na raz manifestowały. Doszłoby do konfrontacji, doszłoby do burd. Ale wam na tym pewnie zależy. To wy mówiliście, że jesteście totalną opozycją, że będziecie z rządem walczyli przez ulicę i zagranicę - mówił do posłów opozycji.

Nie obyło się bez awantury. – PiS boi się demokracji i wolności demokratycznych jak diabeł święconej wody. Chciałbym przypomnieć, że w 1993 roku pod parlamentem bracia Kaczyńscy spalili kukłę żyda. Przepraszam… spalili kukłę Lecha Wałęsy. Chcę przypomnieć, że bracia Kaczyńscy w 1993 roku pod polskim parlamentem spalili kukłę Lecha Wałęsy - powiedział Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej.

Następnie o głos poprosił prezes PiS, Jarosław Kaczyński. - Chciałem prosić o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów po to, żeby klub Nowoczesnej został troszkę chociaż poinformowany o biegu historii ostatnich 25 lat. Pan w tym momencie zapomniał o pewnym fakcie, otóż w 1993 roku mój sp. brat był prezesem NIK i w żadnych demonstracjach nie uczestniczył. Ja też żadnej kukły nie paliłem. A skądinąd, to tego rodzaju wydarzenia, jeżeli ktoś zna praktyki państw demokratycznych w świecie i przedtem i potem się wielokrotnie zdarzały, a w Polsce zrobiono z tego niebywałą historię po to, żeby niszczyć jedyną opozycję, która walczyła o uczciwą Polskę - powiedział Jarosław Kaczyński. Posłowie PiS nagrodzili swojego prezesa owacja na stojąco.

Jarosław #Kaczyński w #Sejm o nowym prawie o zgromadzeniach i demonstracjach z lat 90-tych#wieszwiecej pic.twitter.com/B3pTT37rUj — TVP Info (@tvp_info) 2 grudnia 2016

Później na mównicy pojawiła się Henryka Krzywonos z PO. Marszałek Kuchciński wyłączył jej mikrofon i ogłosił przerwę "aby ochłodzić atmosferę".

Marszałek Kuchcinski przed chwilą do poseł Krzywonos: "Zaraz wylacze Pani telefon"... WIEDZ ŻE COŚ SIĘ DZIEJE. #rozmowykontrolowane — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) 2 grudnia 2016

Uchwalone przepisy dają pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W myśl nowych przepisów organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Aby jakieś zgromadzenia mogło być uznane za cykliczne będzie musiało spełnić jeden z dwóch warunków. Za cykliczne uważane będą takie zgromadzenia, które są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu "w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń".

Organizatorzy takich zgromadzeń będą mogli zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku organizator będzie musiał uzasadnić cel organizowania cyklicznych zgromadzeń. Wojewoda, po wydaniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, będzie m.in. o tym informował organ gminy, na terenie, której będzie się odbywało zgromadzenie cykliczne.

Zmiany w prawie o zgromadzeniach krytykują przedstawiciele m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.