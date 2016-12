W Warszawie w dniach 1-3 grudnia odbył się Kongres Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Wzięło w nim udział blisko 800 delegatów: polityków z partii członkowskich ALDE, partnerskich stowarzyszeń oraz powiązanych organizacji z całej Europy.

W sobotę, w ostatnim dniu Kongresu w panelu dyskusyjnym o wizji liberalnej Europy wziął udział lider Nowoczesnej. Ryszard Petru mówił, że przed Unią stoi obecnie wiele problemów, m.in. kryzys migracyjny, terroryzm oraz Brexit. Przyznał jednocześnie, że jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. Jego zdaniem, obywatele europejscy nie chcą zwiększonej biurokracji, chcą natomiast "konkretnych działań".

Unia Europejska musi być efektywna, a nie federalna, musi skupiać się na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Za każdym razem w przypadku problemów, takich jak kryzys migracyjny czy Brexit potrzebne są szybkie i konkretne akcje - przekonywał lider Nowoczesnej.

Jak ocenił, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, populiści w Europie są coraz bardziej widoczni, ale - podkreślił - oni obiecują wiele rzeczy, natomiast nie dostarczają tego, o czym mówią. - Będą nam potrzebne rozsądne partie, które obiecują, to, co jest realne i które mają w sobie dużo energii i wiary w to, że można zmienić kraj i świat - podkreślił Petru. Jego zdaniem, trzydniowy Kongres ALDE był dużym sukcesem. - Jestem szczęśliwy, że Nowoczesna - partia, która powstała półtora roku temu gości, dzisiaj 800 delegatów z całej Europy - zaznaczył.

Premier Holandii Mark Rutte przekonywał z kolei, że trzeba znaleźć rozwiązanie problemów w Unii Europejskiej, bo - jego zdaniem - Europa jest warta tego, aby o nią walczyć. - Europa jest dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych, trzeba walczyć o Europę dla wszystkich - ocenił. Zdaniem premiera Holandii, konieczne jest naprawienie w Europie przede wszystkim kwestii ekonomicznych oraz migracyjnych.

Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy to europejska partia polityczna, która działa głównie na obszarze Unii Europejskiej; zrzesza 61 partii członkowskich i wielu indywidualnych członków z 41 krajów o profilu liberalnym w Europie.