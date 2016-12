Decyzja w ostatniej chwili o połączeniu dwóch lotów z dziennikarzami i najważniejszymi osobami w państwie to złamanie procedur - mówił na konferencji prasowej poseł PO, Marcin Kierwiński. Jego zdaniem, to kolejny dowód na naruszanie prawa i zasad przez nowe polskie władze. Po raz kolejny w państwie PiS okazuję się, że procedury nie są ważne, że jakoś to będzie, że damy radę. Chociaż jest odwrotnie - dodał.

Kierwiński zauważył też, że gdyby nie postawa pracowników lotniska w Luton i kapitana samolotu, który odmówił startu przeładowanym samolotem, mogłoby dojść do tragedii. Stwierdził też, ze całą sprawę powinien wyjaśnić Antoni Macierewicz. Niech ten tropiciel wszelkich spisków wytropi, kto jest odpowiedzialny za ten spisek - mówił.

.@MKierwinski: Gdyby nie, że obsługa na lotnisku w Londynie i pilot cywilny nie zgodzili się na lot, mogło dojść do kolejnej katastrofy. — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 5 grudnia 2016

Z kolei Jan Grabiec z PO uznał, że sprawa jest na tyle poważna, że powinna interweniować Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Przyznał też, że ostatnio jest za dużo podobnych wypadków - do tej pory nie wyjaśniono choćby przyczyn wypadku samochodowego limuzyny z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie.

Burza wybuchła po tekście DGP o powrocie delegacji rządowej z Londynu. Zarówno ministrów, urzędników jak i dziennikarzy próbowano zmieścić zamiast dwóch, to w jednym samolocie. Na start źle wyważonego samolotu nie zgodziła się obsługa naziemna brytyjskiego lotniska. Startu odmówił też pilot.

