Historia opisana przez Zbigniewa Parafianowicza wstrząsnęła opinią publiczną w kraju. Rządowym samolotem miało wracać do kraju więcej osób, niż dostępnych było miejsc w rządowym samolocie embraer. Dopiero sprzeciw pilota sprawił, że pasażerów rozdzielono na dwa samoloty - embraera i wojskową casę.

Jak się okazuje, podczas powrotu polskiej delegacji z Londynu złamano instrukcję "organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Mówi ona wyraźnie, że jednym samolotem nie może podróżować jednocześnie zarówno premier, jak i pierwszy wicepremier.

Według relacji Parafianowicza, na pokładzie rządowego embraera znajdowała się wtedy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki, czyli odpowiednio szef rady ministrów i jego zastępca.

Paragraf 21, pkt 2: Organizujący lot, tworząc listę pasażerów, uwzględnia następujące zasady i ograniczenia:

1) na pokładzie tego samego statku powietrznego nie mogą przebywać w czasie lotu jednocześnie:

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów;

c) Prezes Rady Ministrów i pierwszy Wiceprezes Rady Ministrów;

2) na pokładzie tego samego statku powietrznego nie może przebywać w trakcie jednego lotu więcej niż połowa:

a) członków: Rady Ministrów, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Kolegium do spraw Służb Specjalnych;

b) dowódców wojskowych.

Jak zaznaczali politycy PO, instrukcja HEAD została też złamana przez zmianę listy pasażerów. - Dowiadujemy się, że ktoś podjął decyzję, aby dwa loty, lot przeznaczony dla dziennikarzy i lot dla najważniejszych osób w państwie połączyć w jeden lot. Zrobiono to w ostatniej chwili, co jest ewidentnym łamaniem instrukcji HEAD, która mówi, że najpóźniej 24 godziny przed lotem lista pasażerów musi być znana. Co robi organizator tego lotu? Dlaczego tego nie dopilnował? Kto podjął taką absurdalną decyzję - pytał na konferencji prasowej Marcin Kierwiński.

Paragraf 21, pkt 1: Organizujący lot niezwłocznie po podjęciu decyzji o danym locie, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym lotem, przekazuje do BOR, realizatora lotu oraz DSO COP listę pasażerów według wzoru formularza określonego w załączniku 10, z zastrzeżeniem § 4 ust. 11.

Instrukcja organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od lutego 2013 roku. Podpisał ją ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak.