Premier Beata Szydło zaznaczyła, że ogłasza bardzo ważną decyzję dla regionu. To jest ważna inwestycja, która nie tylko będzie się przyczyniała do rozwoju, poprawi komunikację w regionie, będzie się przyczyniała do jego rozwoju. Jest to inwestycja, która pokazuje, że Polska się rozwija - powiedziała szefowa rządu. Jak zaznaczyła, rząd jest inicjatorem wielu gospodarczych projektów. Podkreśliła, że w poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki podpisze kontrakt, który da wiele miejsc pracy. Pojawi się nowy inwestor. To ważna inwestycja, która będzie realizowana na Dolnym Śląsku - podkreśliła premier.

Beata Szydło dodała, że szef MSWiA Mariusz Błaszczak otwiera kolejny posterunek policji w małej miejscowości. Obiecaliśmy w kampanii wyborczej, że będziemy zajmowali się sprawami zwykłych ludzi, obywateli, realizować co oczekują, i wywiązujemy się z tych deklaracji. Przywracamy polskie państwo w tych regionach, miejscowościach, gdzie było przez osiem lat przez PO-PSL zwijane - oświadczyła.