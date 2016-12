To, co się stało, oczywiście jest niesłychanie naganne i cokolwiek ośmieszające - skomentował Dorn w TVN24.

Jego zdaniem, nie doszło jednak do naruszenia procedur na taką skalą, jak w przypadku katastrofy smoleńskiej czy samolotu CASA.

Według niego ws. powrotu delegacji rządowej z Londynu panowało "olewactwo" i "bałagan".

To wyglądało tak. Pewnie dziennikarze się żalili, że muszą czekać, ktoś się tam okazał dobre panisko: "no to zabieramy" - mówił Dorn i zaznaczył, że taka decyzja była sprzeczna z instrukcją HEAD. -

No i to przypominało trochę takie zebranie towarzyskie, po którym ludzie są napici, jest za mało taksówek i negocjujemy z taksówkarzem, czy zamiast czterech czy pięciu nie wziąłby ośmiu. I tak to niestety ośmieszająco wyglądało. I tak nie powinna działać ta biurokratyczno-urzędnicza obsługa Rady Ministrów, no i tyle - ocenił.

Jego zdaniem ktoś powinien ponieść odpowiedzialność w kwestii powrotu polskiej delegacji rządowej z Londynu.

KPRM mówi, że wszystko było w porządku, kiedy wiadomo, że nic nie było w porządku. KPRM to nie powinno być takie ciało czy zbiór osób, że w końcu przychodzi gajowy i ją goni. Zdaniem Dorna takim gajowym był... pilot Embraera.