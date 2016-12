Politycy z gabinetu cieni PO, w tym b. premier Ewa Kopacz (wicepremier w gabinecie cieni), Jarosław Duda (minister rodziny pracy i polityki społecznej) oraz Magdalena Kochan (wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej) ocenili w piątek na konferencji prasowej w Sejmie miniony rok rządu Beaty Szydło w zakresie polityki prorodzinnej.

- Gdybym dzisiaj miała podsumować te wszystkie pomysły, którymi tak bardzo PiS się chwali nazwałabym je jednym określeniem: pułapka plus - podkreśliła Ewa Kopacz. - We wszystkich tych rozwiązaniach są oczywiście pułapki - dodała. Wśród tych pomysłów wymieniła m.in. program "500 Plus", obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

- Dzisiaj ta władza bardzo chętnie rozdaje nieswoje pieniądze, bo to nie są ich pieniądze, ale ta władza o tyle jest niebezpieczna, że dzisiaj rozdając te nieswoje pieniądze, ale pieniądze obywateli powoduje niestety każdego dnia i każdą decyzją, że zbliżamy się do stanu, który często określamy jako stan bankructwa - powiedziała Kopacz.