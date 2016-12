Jego zdaniem Piotrowicz "pracuje na to, żeby obywatelom w Polsce było lepiej". Na razie nie ma podstaw, żeby nie był szefem komisji sprawiedliwości - uważa polityk. PiS. Pytany o akcję "#Piotrowicze" odpowiada, że budzi ona w nim refleksję nad przeszłością polityczną członków jego partii. Marek Suski zaznacza, że kiedy Stanisław Piotrowicz wstępował do PiS i zostawał senatorem, nie wiedział o jego PRL-owskiej przeszłości.

Pułkownicy, którzy byli oficerami służb w PRL-u zamykali ludzi, dziś wychodzą protestować, bo zmniejszamy im emerytury. To bezczelność - odpowiedział Gość Radia ZET, pytany o marsz 13 grudnia. Jego zdaniem "głupotą" jest to, że PO i Nowoczesna dołączają do protestów. To pokazuje, że Platforma stała tam, gdzie ZOMO - ocenił.

"Ustawa dezubekizacyjna powinna być zaostrzona. Dla byłych funkcjonariuszy najniższe, a nie średnie emerytury. Dyskutujemy o tym"

Zdaniem posła PiS ustawa dezubekizacyjna powinna być "jeszcze zaostrzona".

Najniższe emerytury powinny być dla byłych funkcjonariuszy, a nie średnie - stwierdził Suski i dodał, że "u nas jest dyskusja o tym".

Ja jestem zwolennikiem tego, że dla ludzi, którzy wtedy pracowali, a później właśnie też pracowali w drugą stronę, powinny być najniższe emerytury. Niższe niż ci, którzy byli przez nich maltretowani - dodał.