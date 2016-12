Ryszard Petru powiedział na konferencji w Sejmie, że 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o godz. 19.30 powinniśmy wszyscy zapalić świeczkę. A my jako Nowoczesna z naszą młodzieżówką przed południem złożymy symbolicznie wieniec przed tablicą Grzegorza Przemyka na ulicy Jezuickiej w Warszawie - poinformował Petru.

Przemyk, 19-letni uczeń LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, zatrzymany 12 maja 1983 r. przez funkcjonariuszy MO na pl. Zamkowym w Warszawie i bestialsko pobity w komisariacie przy ul. Jezuickiej, zmarł 14 maja. Jego śmierć była jedną z najgłośniejszych zbrodni aparatu bezpieczeństwa PRL. Petru zaprosił do wspólnego złożenia kwiatów przedstawicieli i liderów opozycji. Godzinę ustalimy, zapraszam oczywiście również tych przedstawicieli PiS-u, którzy uważają, że tego dnia jednak powinniśmy razem wspominać te smutne karty polskiej historii - dodał Petru.

Lider Nowoczesnej był pytany przez dziennikarzy, czy zorganizowanie uroczystości przed tablicą upamiętniającą Przemyka oznacza, że Nowoczesna 13 grudnia nie weźmie udziału w jednym dużym marszu.

13 grudnia w Warszawie zarejestrowana została m.in. demonstracja Komitetu Obrony Demokracji, która ma przejść z Ronda de Gaulle'a na ul. Nowogrodzką (gdzie mieści się siedziba PiS). Według deklaracji organizatorów ma w niej wziąć udział 30 tys. osób. Na ul. Nowogrodzkiej zarejestrowano również osobne, stacjonarne zgromadzenie liczące 5 tys. osób.

Petru odpowiedział, że 13 grudnia "to jest cały dzień", dlatego proponuje wspólne złożenie kwiatów, godzinę jest skłonny ustalić z innymi przedstawicielami opozycji. Jeżeli chodzi o marsz to marszałek Sejmu Marek Kuchciński zorganizował głosowania dokładnie w tej samej godzinie, w której ma się on odbywać. Taka przypadkowa godzina 17. W związku z tym Nowoczesna będzie uczestniczyć w tym marszu, a ja będzie uczestniczył w zależności od możliwości podzielenia obowiązków posła i maszerującego - powiedział Petru.

Jak zaznaczył, PiS chce zakazać demonstracji. Boi się demonstracji, boi się tego, że ludzie mają inne zdanie, boi się organizacji pozarządowych. Będzie robił wszystko, żeby te demonstracje jakiekolwiek +antypisowe+ nie mogły się odbyć. To jest kuriozum, to jest oczywiście kopia rozwiązań węgierskich, ale przypominają rozwiązania rosyjskie, czyli putinowskie - oświadczył szef Nowoczesnej.