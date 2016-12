Były premier w wywiadzie opublikowanym w „Newsweeku” nie kryje przeświadczenia, że jego syn Michał stanie się obiektem ataku przeciwników politycznych Tuska.

Dla mnie ważne jest to, że mój syn jest uczciwym człowiekiem. (...) Pełne zaufanie Michała do mnie i moje do Michała. To jest dla mnie bez porównania ważniejsze niż to, co zamierzają zrobić moi przeciwnicy. Obaj wiemy, że będziemy przedmiotem działań politycznych. Jesteśmy na to przygotowani – dodaje szef Rady Europejskiej.