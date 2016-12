Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym radiowej Trójce zapowiedział uporządkowanie działań opozycji. Z naszej strony na pewno będą próby doprowadzenia do pewnego uporządkowania działań opozycji, chociaż znów się obawiam, że to będzie potraktowane jako niedanie opozycji pewnych przywilejów, bo w wielu krajach, nie tylko Anglii, opozycja jest zinstytucjonalizowana, tylko właśnie jako próbę ograniczenia demokracji - powiedział szef PiS.

Niemniej takie propozycje za jakiś czas przedłożymy. I to będą propozycje dążące do tego, by ten naturalny w demokracji spór polityczny przebiegał tak jak powinien przebiegać, a nie tak jak jest to w tej chwili. Ale warunkiem tego jest przyjęcie przez tę drugą stronę - która jest w tej chwili w opozycji - że ta nasza strona może rządzić. Proszę pamiętać, że od przemówienia Donalda Tuska o moherowych beretach jest jasne, że tamta strona tego nie akceptuje - dodał Kaczyński.

Pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego rzeczniczka PiS odpowiedziała: będziemy o tym mówić wtedy, kiedy propozycje będą gotowe. Kiedy propozycje będą gotowe, będziemy mogli je przedstawić nie tylko państwu, ale przede wszystkim opozycji - podkreśliła Beata Mazurek. Jak dodał propozycje, które ewentualnie przedstawi PiS opozycji nie będą niczym nowym. Są to rozwiązania, które funkcjonują w świecie - powiedziała.