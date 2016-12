Obóz młodych opozycjonistów z Konfederacji Polski Niepodległej został rozbity przez Służbę Bezpieczeństwa i milicję 4 lutego 1988 roku. Funkcjonariusze zorganizowali nalot na dom jednego z działaczy w Cieklinie niedaleko Jasła, gdzie zatrzymali się członkowie KPN. Przez kilka godzin prowadzili przeszukanie w poszukiwaniu ulotek i materiałów opozycyjnych. „Jedną osobę zatrzymano na kilka godzin, reszta otrzymała następnego dnia wezwanie na przesłuchanie do RUSW (Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych – przyp. red.) w Jaśle” – cytuje Fakt24.pl fragment z wydawanej przez KPN gazetki sprzed ponad 20 lat.

Informacje na temat jednego z zatrzymanych dziennikarze odnaleźli w broszurze wspomnieniowej o Wiesławie Gęsickim, zmarłym w 2002 roku działaczu opozycyjnym z czasów PRL. Zatrzymanym był właśnie Gęsicki, który następnie został przesłuchany przez prokuratora Stanisława Piotrowicza w siedzibie SB w Jaśle.

Wiesiek i dwie inne osoby były maglowane przez Piotrowicza. Rozmowa była dość sucha, nieprzyjemna – opowiada w rozmowie z Fakt24.pl Mariusz Ambroziak, opozycjonista i były poseł AWS. Jak dodaje, po ostrym przesłuchaniu sprawa trafiła do siedziby stołecznej milicji, do Pałacu Mostowskich. Tam potem wezwano wszystkich na przesłuchanie.

Ambroziak zastrzega, że nie poda nazwisk dwóch pozostałych przesłuchiwanych przez Piotrowicza kolegów „ze względu na pracę, którą teraz wykonują”.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poseł PiS Stanisław Piotrowicz przekonywał, że w czasie swojej prokuratorskiej kariery pomagał opozycji. Odniósł się również do podpisanego we wrześniu 1982 roku aktu oskarżenia wobec aresztowanego opozycjonisty Antoniego Pikula. Jak przekonywał, „parafował” akt oskarżenia, ponieważ wiedział, iż dokument ten nie zaszkodzi Pikulowi i że Pikul odzyska wolność. Podkreślił również, że za swoje działania w sprawie opozycjonisty został ukarany przez przełożonego oraz że w prokuraturze zajmował się głównie przestępczością pospolitą, a w całej swojej karierze tylko dwa razy trafiły do niego sprawy opozycjonistów – Antoniego Pikula i Zofii Jankowskiej. Żadna z wymienionych przez Piotrowicza spraw nie dotyczyła rozbicia obozu Konfederacji Polski Niepodległej i przesłuchaniu opozycjonistów, wśród których Fakt24.pl wymienia Wiesława Gęsickiego.