Sejm debatował nad stanowiskiem Senatu, który zaproponował do nowelizacji dwie poprawki. Jedna wykreśla zapis o pierwszeństwie dla władz i Kościołów w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Druga wprowadza do niej 14-dniowe vacatio legis.

Zdaniem Jachnika senackie poprawki "nic nie wnoszą" do przepisów wprowadzających tzw. zgromadzenia cykliczne. - Zastanawiamy się, dlaczego i po co wprowadza się kolejną zmianę ustawy o zgromadzeniach. My tego w żadnym wypadku nie poprzemy. Możemy mówić o zmianach przede wszystkim w zakresie wolności zgromadzeń - powiedział poseł Kukiz'15.

W myśl przygotowanej przez grupę posłów PiS i uchwalonej przez Sejm nowelizacji odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Ustawa przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.