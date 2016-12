Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, 35 proc. badanych zapowiedziało zamiar głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla partii nieznacznie wzrosło (o 1 punkt procentowy) w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska (18 proc.). Odsetek jej zwolenników spadł o 1 punkt procentowy w stosunku do listopada. Na trzecim miejscu znalazła się Nowoczesna Ryszarda Petru (9 proc.), której poparcie spadło o 1 punkt procentowy.

Poparcie dla pozostałych partii nie uległo zmianie. Ruch Kukiz’15 cieszy się poparciem 8 proc. głosów. Na PSL chce głosować 5 proc. ankietowanych.

Pozostałe partie znalazły się poniżej progu wyborczego. SLD w tym miesiącu osiągnął poparcie 4 proc. badanych. Partia Razem - 2 proc. Poparcie partii Wolność (dawnej partii KORWiN) kształtuje się na poziomie 1 proc., podobnie, jak partii Twój Ruch.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. badanych nie było zdecydowanych, komu przekazaliby swoje poparcie. Odsetek osób niezdecydowanych utrzymuje się na tym samym poziomie.

21 proc. badanych zdecydowanie, a 40 proc. z wahaniem zadeklarowało gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę. 14 proc. osób mówiło, że raczej by nie poszli, tyle samo zadeklarowało, że na pewno by nie poszli do wyborów. 11 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 2–7 grudnia 2016 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1024 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne były liczone dla grupy 628 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.