Zaznaczył jednocześnie, że Polska "od lat" była i jest aktywna na Bliskim Wschodzie. Minister wymienił w tym kontekście m.in. udział polskich żołnierzy w operacjach pokojowych na Wzgórzach Golan oraz działania w ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.

Podkreślił również zaangażowanie humanitarne Polski na rzecz uchodźców z Syrii przebywających na terenie Turcji, Jordanii i Libanu.

Te programy od nowego roku będą jeszcze bardziej wspierane i będą zwiększane - mówił. - Ale trzeba też pamiętać o naszym położeniu geopolitycznym. Polska jest krajem, który leży na skraju UE i NATO, na wschodnim skraju i mamy za swoją wschodnią granicą konflikt, który już trwa prawie trzy lata, konflikt rosyjsko-ukraiński (...) i my również przyjmujemy wielu ludzi ze Wschodu - powiedział Waszczykowski.

Oczywiście nie są to ludzie w tak skrajnej potrzebie jak Syryjczycy pochodzący z obszarów wojny, ale to też są ludzie, którzy ze względu na biedę spowodowaną kłopotami na wschodnich rubieżach Europy przybywają do Polski - dodał.