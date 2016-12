"Osobiście uważam, że lider opozycji powinien mieć taki status jak wicepremier" - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jarosław Kaczyński. "Takie rozwiązania należy wprowadzić i wierzę, że przyczynią się do tego, że dyskurs polityczny w Polsce dzięki temu się zmieni. Dziś on jest na poziomie czystego szaleństwa" - stwierdził lider PiS.

Kaczyński tłumaczył też, co sądzi o pośle Stanisławie Piotrowiczu. Zapewnił, że były prokurator czasów stanu wojennego nie jest obciążeniem dla PiS. "Wiem dobrze, jako działacz Komitetu Helsińskiego w PRL, że wielu sędziów i prokuratorów nam pomagało. Ówczesny minister sprawiedliwości organizował specjalne narady na których udzielał reprymend nie dość gorliwym. Krzyczał na nich za to, że działają zbyt wolno, że odstępują od trybu doraźnego - wyjaśnił. Zapewnił więc, że wierzy więc w tłumaczenia posła swej partii.

Lider PiS zabrał też głos w sprawach gospodarczych. Potwierdził, że jest zwolennikiem jednolitego podatku, choć nie wie "czy to się w ogóle uda" - nie chce, by to rozwiązanie uderzyło w przedsiębiorców. Jak bowiem wyjaśnia, PiS chce raczej zachęcić polski biznes "do inwestycji i innowacyjności". Nie podoba mu się, bowiem że wielu przedsiębiorców nie stara się usprawnić swoich firm, a do tego traktują swoje biznesy jak "folwarki pańszczyźniane".

Kaczyński krytykuje też tych, którzy odnoszą sukces i razu wycofują się z rynku, stając się rentierami. Wolałby, żeby do pracowali aż do emerytury. "Ja się zbliżam do siedemdziesiątki i dalej mam ochotę pracować. Nie mam żadnego majątku, ale bym sobie skromnie przeżył" - zauważył. Zapewnił jednak, że "podatków od nieczynnego kapitału nie będzie"