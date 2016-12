Dzisiaj okazało się, że Platforma Obywatelska poniosła sromotną klęskę, w zasadzie nie tylko Platforma, bo cała opozycja - powiedziała dziennikarzom Mazurek

Jak dodała, "nie będzie tak, że rządzący, a więc partia PiS, która wygrała wybory, będzie tańczyła tak, jak zagra opozycja".

Skoro opozycja tak walczy o wolne media i o prawa dziennikarzy do swobodnego poruszania się, to przypomnę, jak wyglądała troska o dziennikarzy za rządów Platformy Obywatelskiej, jak ABW wkraczało do redakcji dziennikarza Latkowskiego, jak ABW wchodziło do AntyKomora, który krytykował Bronisław Komorowskiego, jak byliście państwo podsłuchiwani. Wtedy protestów PO, opozycji, PSL nie było - powiedziała Mazurek.