Na nagraniu widzimy, jak po przejściu policji, na środek ulicy wychodzi mężczyzna, który nagle kładzie się na ziemi przy świecy dymnej. Po chwili podbiega do niego kilka osób, by sprawdzić, jak się czuje. Zdaniem prawicowych komentatorów, czy TVP Info, to dowód na tworzenie "męczenników". Z kolei "Do Rzeczy" uważa, że to nieudany sposób "wzmocnienia przekazu o totalitarnych rządach Kaczyńskiego".

Głos w tej sprawie zabrała pol policja. Na oficjalnym profilu na Twitterze napisano, że to nagranie ukazuje "ofiarę" działań i "rzekome użycie gazu". Funkcjonariusze zapewniają, że "ze spokojem dbamy o spokój i bezpieczeństwo wszystkich.