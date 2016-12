Od samego początku PiS łamie zasady prawa, wyłamuje się spod reguł i dlatego nie może rządzić Polską. Pytanie jest tylko, jak PiS musi odejść: czy odejdzie przez referendum, czy podda się sam. Trzeba mu będzie bardzo mocno pomóc - mówił Lech Wałęsa w TVN24. Stwierdził też, że to dowód na jego wcześniejsze słowa, że gdziekolwiek pojawia się Kaczyński, to jest nieszczęście. On nadaje się na drugie, na trzecie, na piąte miejsce. Jest bardzo inteligentny, tylko nie nadaje się do rządzenia - uznał.

Dzieje się tak dlatego, bo - zdaniem Wałęsy - PiS jest po prostu staroświecki. PiS proponuje metody średniowieczne. Można ograniczać dziennikarzy, ale nie w taki sposób, nie teraz, nie tak - dodał.