Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Jarosław Kaczyński "nie był zadowolony" ze szczegółów projektu rozwiązań, które miały określać nowe zasady pracy dziennikarzy w parlamencie. Spotkanie z dziennikarzami ma się odbyć w niedzielę. Media dostaną na nie zaproszenie. To spotkanie pozwoli spokojnie spojrzeć na problem i znaleźć rozwiązanie, jak należy ułożyć współpracę dziennikarzy i parlamentarzystów w duchu wzajemnego szacunku i profesjonalizmu - mówi nieoficjalnie członek rządu.

Rozmówca PAP dodaje, że dziennikarze muszą mieć w Sejmie warunki do wykonywania swojej pracy i zadań. Dla naszego rządu wolność mediów ma szczególne znaczenie. Nigdy nie dopuścimy do sytuacji, by do niezależnej redakcji wkraczały służby specjalne, jak się kiedyś wydarzyło pod rządami PO - mówi rozmówca PAP.