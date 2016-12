To nie była pokojowa manifestacja. To była demonstracja nastawiona na to, żeby polała się krew. Na szczęście się nie polała - powiedział w Radiu ZET.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że osoby wylegitymowane przez policję, które się rzucały pod samochód to była skrajna organizacja Antifa - wyjaśniał Szefernaker.

Antifa to skrajna organizacja, która co roku ze środowiskami niemieckimi próbowała rozbić Marsz Niepodległości - dodał sekretarz stanu w KPRM.