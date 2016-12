Kuchciński nie usiądzie na swoim miejscu, nie jest godzien być marszałkiem. Nie chcemy jego odwołania chcemy, żeby złożył rezygnację. Nie możemy dopuścić, że gość, który nazywa się dziś marszałkiem Sejmu zabierze laskę marszałkowską i usiądzie np. w Jachrance w hotelu z klubem PiS i uznają, że tam jest Sejm i będą zmienić ustawy. To poważna sprawa tak się zachowywały w rzeczpospolitej szlacheckiej różne warchoły, które zwoływały swoje sejmiki - powiedział DGP Sławomir Neumann, szef klubu PO.

Polityk odniósł się także do propozycji spotkań z liderami partii opozycyjnych, która wyszła z Pałacu Prezydenckiego.

Przyjmuję z życzliwością gest pana prezydenta, ale to nie my jesteśmy prowodyrami tej zadymy prezydent musi rozmawiać z Kuchcińskim i Kaczyńskim i jeśli to ma być to poważna prezydentura to musi jasno powiedzieć, że nie pozwoli na takie działania Sejmu - stwierdził polityk PO.