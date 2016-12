Demokratycznie wybrana władza odda władzę wyłącznie za pomocą kartki wyborczej. I niech oni (m.in. opozycja - PAP) wiedzą, że tej władzy nie będzie bronić wyłącznie ustawowo do tego upoważniona policja, że tej władzy będą bronić również wyborcy tej władzy - mówił do licznie zebranych demonstrantów Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Krytykował też ostatnie zachowanie w Sejmie posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy - w jego ocenie - budują w ten sposób negatywny wizerunek Polski na świecie.

Nie dajmy się prowokować, podstawową bronią opozycji jest rozbujanie polskich nastrojów - mówił z kolei wicepremier Piotr Gliński. Nie pozwolimy na niszczenie polskiej demokracji; nie ustąpimy, bo mamy mandat społeczny - podkreślał. Polska potrzebuje demokracji i wy jesteście solą tej demokracji. To dzięki wam Polska się zmienia i polski rząd stabilnie i odpowiedzialnie prowadzi rozwój kraju - mówił Gliński do zgromadzonych na manifestacji zorganizowanej przez Kluby Gazety Polskiej.

Podziękował uczestnikom demokracji w imieniu rządu. Za waszą postawę obywatelską, za waszą aktywność obywatelską. To wy jesteście prawdziwym polskim społeczeństwem obywatelskim. Dziękujemy! - dodał wicepremier. Potrzebujemy, jak mówiłem, sprawiedliwości, tożsamości, demokracji i wreszcie (...) więcej suwerenności - podkreślił. Sprawiedliwość, demokracja, tożsamość i suwerenność o to chodzi w tym sporze - mówił Gliński. Jak podkreślił jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której mówiła też w sobotnim wystąpieniu premier Beata Szydło.

Mówią o tym nasi przywódcy: nie dajmy się prowokować. Podstawową bronią opozycji jest rozbujanie polskich nastrojów, jest nawoływanie do konfliktu emocjonalnego, do nienawiści, my to obserwujemy w swojej pracy, także w parlamencie. To co się wydarzyło ostatnio w parlamencie to było narastanie takiego nastroju emocji negatywnych po to, żeby niszczyć polską demokrację i na to nie pozwolimy - mówił Gliński.

Chcę powiedzieć stanowczo, że nie ustąpimy, ponieważ mamy mandat społeczny - oświadczył wicepremier. Damy radą, damy radę - skandowali zgromadzeni.

Manifestujący demonstrujący na Krakowskim Przedmieściu przynieśli wiele biało-czerwonych flag; widoczne są też transparenty z napisami: "Brońmy demokracji przed opozycją", "Psy szczekają karawana idzie dalej. Nie zwalniajcie. Alleluja i do przodu", "Poland is free and democtratic".