Najwięcej dostali pracownicy resortu finansów. Od 16 listopada 2015 roku do grudnia 2016 na nagrody przeznaczono tam blisko 24 mln zł. To daje średnio 3,4 tys. zł, przy czym najwyższy dodatek sięgnął 15 tys. zł. Co wpływało na wysokość przyznawanej nagrody? – Ilość, jakość i złożoność wykonywanej pracy, skuteczna realizacja celów, umiejętność współpracy i zaangażowanie – tłumaczy resort w "Super Expresie".

W ministerstwie spraw zagranicznych poszło na ten cel blisko 18 mln zł, resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej – 10,6 mln zł, a MON – 6,4 mln zł.

Niewiele resortów wydało przez ostatni rok na nagrody mniej niż milion, podaje też "SE". Co ciekawe, zabrakło odpowiedzi od Kancelarii Premiera i MSWiA.